Вагоны перекрыли движение автомобилей и пешеходов Фото: URA.RU

Трамваи перекрыли движение в Екатеринбурге на перекрестке улицы Московской и проспекта Ленина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Екатеринбурге на перекрестке Московской и Ленина трамваи перекрыли движение. Там регулируют фазы движения и работу светофоров. Некоторые протестующие ждут зеленый сигнал светофора», — передает журналист.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе начала несанкционированной акции сейчас десятибалльные пробки. Перекрыто движение по Пестеровскому переулку, улицам Репина, Московской, Попова и проспекту Ленина.

По оценке депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева, в несанкционированной акции участвуют несколько тысяч человек. По предварительными данным ГУ МВД по Свердловской области, количество участников — до 2 тысячи человек

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал начало новой протестной акции на 31 января. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого митинг-шествие 23 января (на который, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти) разогнал ОМОН.

На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.

Трамваи перекрыли движение в центре Екатеринбурга Фото: URA.RU