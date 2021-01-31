По словам жителя Шадринска, на участке не горит большинство фонарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область), по данным одного из жителей, на участке на улице Ленина почти нет уличного освещения. Об этом он сообщил на портале «Обратись». Данная улица является одной из центральных.

По словам горожанина, на улице Ленина от 122 до 136 дома не горит большинство фонарей. На улице, по его данным, прилегающую территорию освещают только школа, магазины и драмтеатр. «Тротуарная дорога на участке имеет ямы, выбоины, бугры ввиду своего износа. Пешеходы зачастую идут вдоль дорожного полотна в темноте», — добавил житель.

«Освещение Шадринска в соответствии с положениями и законодательными актами является обязанностью администрации муниципального образования», — объяснили URA.RU в пресс-службе АО «СУЭНКО», которое поставляет энергию в большинство городов Курганской области. Сотрудники мэрии ответили обратившемуся, что комитет городского хозяйства готовит документы для заключения контракта с АО «СУЭНКО» на замену ламп и светильников уличного освещения, после чего пройдут работы. В администрации добавили, что все заявки невозможно выполнить в короткие сроки из-за их большого количества.

Ранее фонари не горели на участках четырех центральных улиц Кургана. Тогда это было связано с обрывами линий из-за изменения погодных условий.