Омбудсмен: в Перми задержанных из полиции увозили в больницу

Пермская полиция не раскрывает данные о числе задержанных во время несогласованного митинга 31 января Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Двух задержанных на незаконном митинге в Перми из отдела полиции Дзержинского района увезли в больницу. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он пояснил, что у них обострились хронические заболевания.

«В связи с обострением хронических заболеваний двум доставленным в отдел полиции вызывалась бригада скорой помощи, оба госпитализированы», — написал Миков в Instagram. Информацию о возможных случаях госпитализации из других пяти отделов полиции Перми Миков не представил. Он отдельно отметил, что «жалоб на применение физической силы, незаконные методы опроса и иные неправомерные действия сотрудников полиции не поступало».

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU отказались называть число задержанных лиц, которым потребовалась медицинская помощь. Там рекомендовали обратиться с этим вопросом в минздрав. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили URA.RU, что предоставили бы такую информацию, если бы вели отдельную статистику по местам, откуда были доставлены пациенты. Миков на звонки URA.RU не ответил.

По данным «ОВД-Инфо», в Перми 31 января задержали 83 человека, по данным штаба Навального, в отделы доставили от 300 до 380 человек. 23 января, по различным данным, в акции приняли участие от двух до пяти тысяч пермяков. Причиной проведения акций 23 и 31 января, которые не были согласованы, стал арест блогера Алексея Навального, а также публикация фильма про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Фильм на Youtube, по данным платформы, посмотрели более 105 млн человек (по альтернативным данным — три миллиона). 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему.

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