В Кургане простятся с бывшим первым замгубернатора

Прощание с бывшим первым заместителем губернатора Курганской области Александром Бухтояровым состоится 4 февраля. Оно пройдет во Дворце культуры машиностроителей (ДКМ), сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Прощание с Бухтояровым Александром Ивановичем — 4 февраля в ДКМ», — рассказали в правительстве. Время прощания — с 11.30 до 12.30.
Бухтояров умер на 72-м году жизни вечером 1 февраля в больнице, сообщало ранее URA.RU. По данным инсайдеров, у него был диагностирован коронавирус. В последние дни экс-чиновник находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
Бухтояров считался правой рукой экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова. В должности первого замгубернатора он проработал 16 лет, с января 1997 года. 27 мая 2013 года он ушел в отставку по собственному желанию, объяснив свое решение состоянием здоровья.
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