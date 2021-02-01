01 февраля 2021

В Кургане простятся с бывшим первым замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бухтояров Курган, бухтояров александр
Прощание с Александром Бухтояровым состоится 4 февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прощание с бывшим первым заместителем губернатора Курганской области Александром Бухтояровым состоится 4 февраля. Оно пройдет во Дворце культуры машиностроителей (ДКМ), сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Прощание с Бухтояровым Александром Ивановичем — 4 февраля в ДКМ», — рассказали в правительстве. Время прощания — с 11.30 до 12.30.

Бухтояров умер на 72-м году жизни вечером 1 февраля в больнице, сообщало ранее URA.RU. По данным инсайдеров, у него был диагностирован коронавирус. В последние дни экс-чиновник находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

Бухтояров считался правой рукой экс-губернатора Курганской области Олега Богомолова. В должности первого замгубернатора он проработал 16 лет, с января 1997 года. 27 мая 2013 года он ушел в отставку по собственному желанию, объяснив свое решение состоянием здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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