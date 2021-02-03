В Тюмени ждут новый несанкционированный митинг Навального

Незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Тюмени 23 и 31 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Сторонники осужденного блогера Алексея Навального рассчитывают, что на очередной несанкционированный митинг в его поддержку, запланированный на ближайшие выходные, в Тюмени выйдет более двух тысяч человек. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному штабу Навального. Он пояснил, что организаторы акции не собираются согласовывать ее с властями.

«После ареста Навального на новую акцию в его поддержку выйдет уже более двух тысяч человек. По крайней мере, в определенных закрытых чатах речь идет именно об этих цифрах», — пояснил собеседник агентству на условиях анонимности.

В региональном штабе блогера Навального на вопросы журналистов URA.RU отвечать отказались. В УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос.

Несогласованные митинги в поддержку Навального прошли в Тюмени 23 и 31 января. По официальным данным регионального УВД, последняя акция собрала 270 участников. В территориальные отделы полиции были доставлены 43 человека. К административной ответственности привлечены 9 из них.

Ранее агентство писало о том, что серия несогласованных акций в поддержку блогера в России началась после его ареста. Он был задержан после возвращения из Германии 18 января за многократное нарушение условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по «делу Ив Роше». На следующий день на youtube-канале Навального вышел фильм о «дворце», который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец» на самом деле принадлежит ему. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы.