Полицейские в сопровождении бойцов Росгвардии задержали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские полицейские в сопровождении бойцов Росгвардии накануне задержали врио поселка Байкалово Галину Бороздину. Об этом URA.RU сообщили источники в органах власти. Ее подозревают в подлоге при строительстве школы на 550 мест, стоимость объекта — полмиллиарда рублей.

По версии, которую разрабатывают сотрудники Управления по борьбе с коррупцией (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД, в конце 2020 года Бороздина подписала акты выполненных работ КС-2, на основании которых прошла оплата за возведение коробки здания из 4 этажей с кровлей и коммуникациями. Однако реально строительные работы ведутся лишь на уровне 2-го этажа.

По версии собеседника, Бороздина пошла на это, чтобы получить федеральное финансирование, которое позволило бы избежать дополнительной нагрузки на бюджет региона и муниципалитета. «Но это нарушение условий муниципального контракта, — говорит источник. — В действиях Борозиной могут усматриваться признаки служебного подлога (статья 292 УК РФ)». По данным агентства, чиновницу допросили и отпустили, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«У нас действительно ведется строительство школы, это переходящий объект, мы пытаемся сдать его к началу учебного года, — заявила URA.RU врио главы Байкаловского муниципального района Галина Бороздина. — Разбираться будет следственный комитет, до выяснения всех обстоятельств говорить о чем-либо рано». В свердловском следственном комитете и региональном ГУ МВД от комментариев пока воздержались «в интересах следствия».

Накануне нового 2021 года, напомним, глава Байкалово Алексей Жуков ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Перед этим с формулировкой «утрата доверия» был уволен его заместитель Сергей Кантышев: фирма его супруги выиграла конкурс на ремонт существующей школы.

Байкалово стало вторым свердловским городом, который «обезглавили» силовики — после Тугулыма, где были арестованы мэр Сергей Селиванов и заммэра Сергей Уткин (обоих скоро будут судить), а также начальник финуправления Татьяна Володина (в июле 2020 приговорена к штрафу). Оба муниципалитета входят в Восточный управленческий округ, глава которого Николай Клевец, по мнению полицейских, скрывал доходы — силовики сейчас требуют его увольнения.

Силовики задержали врио главы Байкалово Галину Бороздину Фото: читатели URA.RU

Их претензии связаны со строительством объекта - Фото: читатели URA.RU

— это школа на 550 мест, стоимость объекта — более полумиллиарда рублей. Фото: читатели URA.RU