В России снижается смертность от коронавируса

За последние сутки в России выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом. Умер 521 человек, что на пять меньше, чем 3 февраля, согласно официальным данным. Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщение оперштаба по коронавирусу. При этом за сутки выздоровело 24 546 пациентов. Умер от коронавируса 521 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исхода, выздоровело 3 389 913 человек.
Больше всего новых зараженных в Москве (+2 095). На втором месте Санкт-Петербург (+ 1571). Третье место — у Московской области (+831). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 341. В Пермском крае — 279 заболевших. В Челябинской области подтвердились 273 случая, а в ХМАО — 152. В Тюменской области заболели 135 жителей. В Курганской области выявили 95 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 61.
Ранее эксперты Польского общества эпидемиологов и врачей-инфекционистов рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса, сообщает портал «Дни.ру». Наибольшую долю погибших составляют пожилые пациенты, находящиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких, далее в статистике идут люди с онкологическими заболеваниями, пережившими инсульт и страдающие от обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причиной резко возросшей смертности от коронавируса считают подъем заболеваемости в праздники, сообщает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в