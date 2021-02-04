В России создали свой штамм коронавируса

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Новый штамм, созданный российскими учеными, является стандартом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России.

«Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 — уникальная разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, — успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта, был утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных (ГК2020/1)», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. Этот штамм позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя к одному «знаменателю», а также отслеживать присутствие коронавируса в окружающей среде. Также благодаря стандарту результаты исследований по определению эффективности препаратов от коронавируса будут более точными.

На данный момент в России проведено более 103 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает RT. Число заражений в начале года, как и прогнозировали эксперты, начало падать. ВОЗ при этом рекомендует россиянам не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики, уточняет деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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