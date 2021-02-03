03 февраля 2021
02 февраля 2021

Суд поставил точку в громком деле об убийстве тюменской студентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
18-летний убийца посчитал наказание слишком строгим и попытался обжаловать приговор, но безуспешно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Убийца 20-летней жительницы Тюмени не смог опротестовать назначенный ему срок. Об этом пресс-служба прокуратуры Тюменской области сообщает на сайте ведомства. Апелляцию рассматривал суд в Санкт-Петербурге.

«Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Тюменского областного суда, которым 18-летний житель Омска был признан виновным в совершении кражи, разбоя и убийства», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области на сайте ведомства. Молодой человек проведет в колонии 16 лет.

Преступления омич совершил в мае прошлого года в Тюмени. Сначала он обокрал соседа по хостелу, забрав у спящего мужчины телефон, наушники, банковскую карту и 7000 рублей. Спустя два дня преступник гулял по городу. Начался дождь, и он спрятался в одном из подъездов. Там же познакомился с будущей жертвой — 20-летняя тюменка предложила молодому человеку зайти к ней, чтобы поискать в интернете объявления о сдаче жилья. Девушка приготовила чай и села за компьютер. Убийца напал на нее со спины, и несколько раз ударил ножом. Забрав телефон жертвы, он скрылся. Тело студентки спустя несколько часов нашла подруга.

Тюменский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить бабушке убитой девушки более 1,5 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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