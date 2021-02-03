Суд поставил точку в громком деле об убийстве тюменской студентки

Убийца 20-летней жительницы Тюмени не смог опротестовать назначенный ему срок. Об этом пресс-служба прокуратуры Тюменской области сообщает на сайте ведомства. Апелляцию рассматривал суд в Санкт-Петербурге.
«Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Тюменского областного суда, которым 18-летний житель Омска был признан виновным в совершении кражи, разбоя и убийства», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области на сайте ведомства. Молодой человек проведет в колонии 16 лет.
Преступления омич совершил в мае прошлого года в Тюмени. Сначала он обокрал соседа по хостелу, забрав у спящего мужчины телефон, наушники, банковскую карту и 7000 рублей. Спустя два дня преступник гулял по городу. Начался дождь, и он спрятался в одном из подъездов. Там же познакомился с будущей жертвой — 20-летняя тюменка предложила молодому человеку зайти к ней, чтобы поискать в интернете объявления о сдаче жилья. Девушка приготовила чай и села за компьютер. Убийца напал на нее со спины, и несколько раз ударил ножом. Забрав телефон жертвы, он скрылся. Тело студентки спустя несколько часов нашла подруга.
Тюменский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить бабушке убитой девушки более 1,5 млн рублей.
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