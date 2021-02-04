Экс-главу МВД Екатеринбурга, обвиняемого во взятке, лишили пенсии

На Игоря Трифонова дали показания бывшие подчиненные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи арестовали пенсионный счет и имущество генерала Игоря Трифонова, бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу. Произошло это в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере, в получении которой обвиняется высокопоставленный силовик. Об этом URA.RU сообщил адвокат Алан Гамазов.

По словам защитника, 4 февраля прошли следственные действия с Трифоновым, которых не было с момента задержания осенью 2020 года. «Стало известно, что наложен арест на пенсионный счет [Трифонова] и недвижимость. Несовершеннолетняя дочь доверителя осталась без средств к существованию», — рассказал Гамазов.

Из числа арестованного имущества — квартира и дом в Подмосковье, доставшаяся от матери, и наследственная квартира от крестного. «Я понял, если бы арестовали дорогой дом на Рублевке, чтобы обратить потом в доход государства. А эти объекты Трифонов даже не покупал», — поделился адвокат. Что касается пенсии, то это порядка 50 тысяч рублей в месяц. При этом, по словам защитника, вменяемая Трифонову статья (ч.6 ст. 290 УК РФ), предполагает наложение ареста в качестве обеспечительных мер в дальнейшем — если суд, к примеру, наложит штраф в приговоре. Официальный представитель СУ № 4 СКР Эрнест Кочетков заявил, что ведомство не комментирует ход расследования.

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере. Сперва показания на него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин, осужденный в июле 2020 за превышение полномочий: полицейский рассказал о возбуждении уголовного дела за взятку в 10 млн рублей в интересах банка «Кольцо Урала». Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил бывший сотрудник СБ этого банка Александр Куба, отбывающий срок за вымогательство в ИК-13 Нижнего Тагила. После его показаний Трифонов и экс-зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев были задержаны и арестованы.