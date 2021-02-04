04 февраля 2021

В Европе изменили отношение к «Спутнику V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Немецкий журналист призвал Запад отбросить предубеждения и пользоваться российской вакциной Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Странам Европы следует отбросить предубеждения и при необходимости закупать российский препарат «Спутник V». Об этом написал старший редактор научного отдела немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.

«Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать „Спутник V“ — если результаты тестов подтвердятся», — цитирует Бартенса РИА «Новости». По его мнению, изначально к этой вакцине относились подозрительно, но результаты третьей фазы клинических испытаний подтвердили эффективность препарата. «Значит, все-таки можете! Это хочется прокричать ученым из Москвы», — продолжил журналист. Его коллега из немецкой газеты Welt Жак Шустер также положительно отозвался о «Спутнике V» заявив, что Россия сумела удивить весь мир.

Ранее научный медицинский журнал Великобритании The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины. «Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины „Спутник V“ и готовности России зарегистрировать ее в Европе», — цитирует ТАСС заявление Макрона на Атлантическом совете.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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