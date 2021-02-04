В Европе изменили отношение к «Спутнику V»

Странам Европы следует отбросить предубеждения и при необходимости закупать российский препарат «Спутник V». Об этом написал старший редактор научного отдела немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.
«Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать „Спутник V“ — если результаты тестов подтвердятся», — цитирует Бартенса РИА «Новости». По его мнению, изначально к этой вакцине относились подозрительно, но результаты третьей фазы клинических испытаний подтвердили эффективность препарата. «Значит, все-таки можете! Это хочется прокричать ученым из Москвы», — продолжил журналист. Его коллега из немецкой газеты Welt Жак Шустер также положительно отозвался о «Спутнике V» заявив, что Россия сумела удивить весь мир.
Ранее научный медицинский журнал Великобритании The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины. «Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины „Спутник V“ и готовности России зарегистрировать ее в Европе», — цитирует ТАСС заявление Макрона на Атлантическом совете.
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