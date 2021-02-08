8 февраля в ДТП в Тюмени пострадали два ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на 10-летнего ребенка, ожидающего зеленого сигнала светофора, отбросило машину, столкнувшуюся с другим автомобилем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Инцидент произошел 8 февраля на пересечении Тобольского тракта и улицы Ушакова.

«Nissan Almera и Opel Corsa столкнулись на пересечении Тобольского тракта и улицы Ушакова. По предварительным данным, водитель „Ниссана“, поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество второму автомобилю. От удара одну из машин отбросило на 10-летнего мальчика, стоящего на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора», — рассказали в ведомстве. У ребенка подозрение на ушиб ноги, обстоятельства ДТП выясняются.

Кроме того, в тот же день в областном центре пострадал еще один ребенок. «14-летняя школьница сбита автомобилем Nissan Qashqai на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №141 по улице Московский тракт, 141. У пострадавшего подростка ушибы», — сообщили в ГИББД. Отмечается, что водитель не пропустил девочку.

Одну из машин отбросило на ребенка, стоящего на светофоре Фото: управление ГИБДД по Тюменской области