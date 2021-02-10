Курганские власти раскрыли планы по благоустройству региона

В регионе в 2021 году планируют благоустроить 85 объектов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2021 году на благоустройство региона выделят более 220 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба областного правительства.

«В 2021 году в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ на благоустройство дворов, парков, скверов и зон отдыха в Курганской области будет выделено более 220 миллионов рублей», — рассказали в правительстве. Директор областного департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова отметила, что эти средства потратят на обновление 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане, Шадринске и 18 районах региона.

В Кургане планируют благоустроить набережную в микрорайоне Западный, территорию у пляжа «Бабьи пески», скверы и 21 дом. В правительстве добавили, что в поселке Варгаши обновят девять дворов, в Звериноголовском районе благоустроят рынок, в городах Петухово и Катайск завершат работы с набережными.

Представители правительства добавили, что объекты для благоустройства в 2022 году можно будет выбрать с помощью голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. Дополнительную информации о голосовании сообщат позже.

В июле 2020 года губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что на множество объектов, которые планировалось благоустроить, не удалось найти подрядчиков. Тогда он объяснил, что работать стало некому из-за возросших объемов задач.