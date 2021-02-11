Власти ЯНАО готовят тотальную проверку кафе и магазинов

В заведениях общепита и точках розничной торговли ЯНАО пройдут проверки. Ямальское управление Федеральной налоговой службы собирается вывести эти сферы бизнеса из теневого сектора. Об этом шла речь на совещании губернатора Дмитрия Артюхова и главы УФНС Яны Калюжиной, сообщили в пресс-службе правительства округа.
В ходе беседы Калюжина отметила, что «обеление» рынков розничной торговли и общепита будут приоритетным направлением работы ее ведомства на 2021 год. «Это будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды для ведения бизнеса добросовестными участниками рынка, а также выстраивание грамотной коммуникации с налогоплательщиками», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
Помимо этого, УФНС хочет увеличить собираемость налогов на всех уровнях и заняться цифровизацией. Артюхов согласился с тем, что электронные сервисы важны для бизнеса — пандемия продемонстрировала это. «Необходимо продолжать курс на цифровизацию. Это упрощает жизнь как бизнесу, так и нашим жителям», — напутствовал Артюхов.
Ранее власти ЯНАО ввели новые меры поддержки бизнеса. Производителям хлеба на ямальских факториях будут компенсировать часть расходов на оплату коммуналки, закупку муки и зарплату работникам.
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