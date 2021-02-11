11 февраля 2021
10 февраля 2021

Власти ЯНАО готовят тотальную проверку кафе и магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинское кафе «КОТЭ». Екатеринбург , грузинское кафе котэ, кафе котэ
Рынки общепита и торговли на Ямале хотят вывести из тени Фото: Анна Майорова © URA.RU

В заведениях общепита и точках розничной торговли ЯНАО пройдут проверки. Ямальское управление Федеральной налоговой службы собирается вывести эти сферы бизнеса из теневого сектора. Об этом шла речь на совещании губернатора Дмитрия Артюхова и главы УФНС Яны Калюжиной, сообщили в пресс-службе правительства округа.

В ходе беседы Калюжина отметила, что «обеление» рынков розничной торговли и общепита будут приоритетным направлением работы ее ведомства на 2021 год. «Это будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды для ведения бизнеса добросовестными участниками рынка, а также выстраивание грамотной коммуникации с налогоплательщиками», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Помимо этого, УФНС хочет увеличить собираемость налогов на всех уровнях и заняться цифровизацией. Артюхов согласился с тем, что электронные сервисы важны для бизнеса — пандемия продемонстрировала это. «Необходимо продолжать курс на цифровизацию. Это упрощает жизнь как бизнесу, так и нашим жителям», — напутствовал Артюхов.

Ранее власти ЯНАО ввели новые меры поддержки бизнеса. Производителям хлеба на ямальских факториях будут компенсировать часть расходов на оплату коммуналки, закупку муки и зарплату работникам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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