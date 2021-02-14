Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом он рассказал в социальной сети Clubhouse. Миллиардер уже больше года борется с лейкемией.
«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — передает слова Тинькова Forbes. Он также добавил, что пересмотрел свой подход к жизни и решил больше не делать «никакой бизнес». Сейчас состояние Тинькова составляет 4,5 млрд долларов.
Миллиардер отметил, что сейчас намерен сосредоточиться на других задачах: решать проблемы рака, возродить программу «Бизнес-секреты» и оставаться акционером «Тинькофф банка». Тиньков подчеркнул, что его банк собирается стать «вторым после «Сбера» в России.
В марте прошлого года российский миллиардер Олег Тиньков рассказал, что у него диагностировали лейкемию (рак крови). Он прошел несколько курсов химиотерапии и перенес пересадку костного мозга. Позже бизнесмен покинул пост председателя правления банка «Тинькофф», чтобы сосредоточиться на лечении. Свои акции Тиньков передал в семейный траст. В конце июня миллиардер поделился в социальных сетях, как он боролся с раком и коронавирусом. При этом, по словам его адвоката, вероятность того, что Тиньков, страдающий от онкологического заболевания, выживет составляет не более 50%.
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