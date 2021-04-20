СМИ: экс-министр Скрынник купила апартаменты за 700 миллионов

Согласно данным Россреестра, Елена Скрынник купила апартаменты в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава Министерства сельского хозяйства РФ Елена Скрынник приобрела апартаменты в башне «Федерация» в Москве почти за 700 миллионов рублей. Площадь жилого помещения составила около двух тысяч квадратных метров.

«Как следует из сведений Российского аукционного дома, помещения были выставлены на продажу с первоначальной ценой 687 млн рублей. Скрынник купила помещения за почти 700 млн рублей, став единственным участником торгов», — пишет «Собеседник.ru», ссылаясь на выписку из ЕГРН. Отмечается, что экс-министр приобрела апартаменты в 2020 году, говорится в Росреестре. До нее помещениями владел банк «Западный».

Уроженка села Коркино (Челябинская область) Елена Скрынник была министром сельского хозяйства РФ с 2009 по 2012 год. В 2015 году появилась информация об аресте банковского счета Скрынник, на котором якобы было около 60 миллионов франков. Сама Скрынник опровергла эту информацию. Позднее прокуратура Швейцарии арестовала банковский счет ее бывшего заместителя Алексея Бажанова, на котором находилось семь миллионов франков, пишет «Национальная служба новостей». При этом в прокуратуре подчеркнули, что к самой Скрынник они претензий не имеют. Сейчас она возглавляет Международный независимый институт анализа инвестиционной политики.