Владимир Путин поднимет социальные вопросы в своем послании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро на вторник, 20 апреля, вырос на рубль — до 91,48 за единицу. Стоимость доллара повысилась всего на 69,56 копейки — до 76,25 рубля. Вместе с валютой поднялась и цена на нефть. Так, в ходе торгов стоимость барреля Brent выросла до 67,55 доллара. WTI подорожала до 63,4 доллара.

Ситуация в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что главной темой послания Федеральному Собранию будут социальные вопросы. Он объяснил, что будет говорить о поддержке людей и развитии экономики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил программу льготной ипотеки для семей с детьми. Теперь россияне, у которых появляется второй ребенок, могут взять ипотеку на строительство собственного дома.

Кремль признал, что число бедных в России выросло. В этом виновата пандемия коронавируса. Однако ситуация не такая серьезная, как могла бы быть. Этого удалось достичь благодаря мерам поддержки граждан.

Россияне стали чаще гасить мелкие займы досрочно , сообщают микрофинансовые организации. В основном заранее выплачиваются долги до 15 тысяч рублей. МФО также связывают эту тенденцию с пандемией.

Ситуация в мире

Пандемия в Канаде сильно отразилась на бюджете страны. Власти заявили о дефиците в 123 миллиарда долларов в 2021—2022 году. Имеющийся бюджет Канада собирается потратить на завершение борьбы с пандемией.

Мнения экспертов

Аналитики считают, что в пятницу Центробанк повысит ключевую ставку до 5%. Под вопросом величина шага по ставке, это может быть 0,25 или 0,5 процентных пункта. Это будет второе повышение подряд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что США введут новые санкции против РФ. Он объясняет это тем, что Америке невыгодна сильная Россия.

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ по банковским вкладам. В случае принятия закон коснется только неработающих пенсионеров.