Аналитики объяснили, почему Центробанк РФ повысит ключевую ставку

Рост геополитической напряженности и нестабильная ситуация с инфляцией приведет к тому, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку второй раз подряд. Аналитики расходятся во мнении лишь в том, на сколько базисных пунктов ее повысят — на 25 или 50. Решение о повышении ключевой ставки будет рассмотрено советом директоров Банка России 23 апреля.
«Основным сценарием является повышение ключевой ставки в апреле 2021 года на 0,5 процентного пункта — до уровня 5%. Этому будет способствовать рост геополитической напряженности и повышенные риски введения „жестких санкций“», — приводит слова управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина РИА «Новости». Другой эксперт, глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик согласился с мнением Гришунина, добавив, что ЦБ добавит к ключевой ставке 50 базисных пунктов в связи с ростом инфляции.
В то же время ряд аналитиков уверен, что Банк России воспользуется традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и поднимет ставку до 4,75% годовых. «Последняя статистика указывает на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики», — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сергей Гришунин добавил, что после повышения ключевой ставки в апреле Центробанк сохранит ее до сентября в связи с сезонным снижением инфляции в летний период.
В марте Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%, напоминает ytro.ru. После этого вырос процент по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, что нивелируют их выгоду, передает телеканал 360. Аналитики агентства АКРА заявили, что после повышения ключевой ставки российским банкам придется увеличивать ставки по вкладам, чтобы не потерять клиентов.
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