Лжесотрудники Роспотребнадзора выманивают у курганцев продукты

Мошенники просят поставить на стол для проверяющих дорогие продукты или заплатить деньги (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мошенники от имени сотрудников Роспотребнадзора выманивают у руководства курганских учреждений дорогие продукты или деньги для них. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

«На территории Курганской области продолжают действовать неустановленные лица, которые, представляясь должностными лицами Управления Роспотребнадзора, обращаются к субъектам деятельности с просьбой об оказании спонсорской или иной материальной помощи в различных целях», — рассказали в пресс-службе. Мошенники звонят в учреждения культуры.

В Управлении отметили, что мошенники просят представителей учреждений приобрести дорогие продукты на стол для проверяющих, которые якобы собираются приехать вместе с членом комиссии из Москвы. Аферисты также предлагают заменить продукты деньги.

В Управлении отметили, что эти звонки не связаны с деятельностью ведомства. Информацию о лжесотрудниках просят сообщать в правоохранительные органы.

В апреле стало известно, что в Курганской области задержали банду лжечиновников. В декабре 2020 года мошенники предлагали за деньги бизнесменам и чиновникам получить пост замгубернатора региона.