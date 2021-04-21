Президент анонсировал новую поддержку от государства для семей с детьми (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил выплаты для семей с детьми от 8 до 16 лет. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Поэтому с 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране будет 5650 рублей», — сообщил президент во время послания, которое транслируется на «России 24».

Послание Путина Федеральному собранию проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж», URA.RU ведет прямую трансляцию. Депутат Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб ранее сообщила, что акцент будет сделан на борьбу с бедностью. При этом к привычной форме помощи гражданам в виде выплат и льгот могут добавиться инструменты, стимулирующие россиян самостоятельно повышать уровень жизни.

Сам президент также отмечал важность поддержки тех людей, кто особенно в этом нуждается. Бессараб уточнила, что в Госдуму поступали множество инициатив, например, о поддержке матерей-одиночек, решение по которым озвучит президент в послании.

В России в 2022 году запустят так называемое «социальное казначейство». С его помощью можно будет узнать о получении всех пособий. Позднее система будет сама предлагать оформление льгот, если посчитает, что у семьи есть основания для них.