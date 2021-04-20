Число работающих в Курганской области резко сократилось

Сфера строительства в Курганской области пострадала от потери кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области число работающих граждан снизилось на 10 156 человек (-5%). Такие данные за февраль 2021 года, по сравнению с февралем 2020 года, приводит Свердловскстат.

«Количество работников в Курганской области за февраль 2021 года составила 205 928 человек. Годом ранее в феврале этот показатель составлял 216 084 человек», — говорится в статистических данных.

Наибольшая утечка кадров произошла в сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общественного питания (-33%). В феврале этого года там работало 1534 человека. Сфера строительства потеряла 20% сотрудников, достигнув в своих рядах числа в 5067. Массово ушли также работники, занимающиеся добычей полезных ископаемых (-15%). В феврале их было 833 человека.

Кадровые потери произошли и в рядах чиновников. За год уволились 917 человек (-4%). Среди медицинского персонала и соцработников потери в кадрах составили 751 человек (-3%). Из сферы образования ушли 1015 сотрудников (-3%).

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области стало меньше сотрудников предприятий и организаций. Их число, по данным Свердловскстата за ноябрь 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, уменьшилось на 4%.

Всего в регионе в 2020 году число работающих составило 205 870. Большинство курганцев уволились из сфер общественного питания (-150 человек) и информации и связи (-282 человека), административная деятельность (-564 человека). Потери сотрудников составили 8%.