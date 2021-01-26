В Кургане назвали сферы, откуда уволилось больше сотрудников

Из сферы общественного питания в Кургане уволилось 8% работников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области стало меньше сотрудников предприятий и организаций. Их число, по данным Свердловскстата за ноябрь 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, уменьшилось на 4%.

Всего в регионе в 2020 году число работающих составило 205 870. Большинство курганцев уволилось из сфер общественного питания (-150 человек) и информации и связи (-282 человека), административная деятельность (-564 человека). Потери сотрудников составили 8%.

Также 9% работников лишились предприятия по добыче полезных ископаемых (-83 сотрудника) и коммунальной сферы (-182 человека). Часть сотрудников (4%) потеряли сферы образования (уволились 1203 человека) и здравоохранения (-980 сотрудников).

Увеличение числа работников в ноябре 2020 (по сравнению с ноябрем 2019 года) наблюдалось всего в двух сферах. В строительстве появилось 437 новых сотрудников. В сельском и лесном хозяйстве прибавился 591 сотрудник.

Ранее агентство сообщало, что у работников общепита в Курганской области резко сократились зарплаты. За год они упали на 14%. Потеряли в зарплатах также курганские риэлторы. У курганцев сократился также заработок в сфере добычи полезных ископаемых. Зарплаты в сфере научной деятельности снизились на 8%.