26 января 2021
25 января 2021

В Кургане назвали сферы, откуда уволилось больше сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинское кафе «КОТЭ». Екатеринбург , грузинское кафе котэ, кафе котэ
Из сферы общественного питания в Кургане уволилось 8% работников Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области стало меньше сотрудников предприятий и организаций. Их число, по данным Свердловскстата за ноябрь 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, уменьшилось на 4%.

Всего в регионе в 2020 году число работающих составило 205 870. Большинство курганцев уволилось из сфер общественного питания (-150 человек) и информации и связи (-282 человека), административная деятельность (-564 человека). Потери сотрудников составили 8%.

Также 9% работников лишились предприятия по добыче полезных ископаемых (-83 сотрудника) и коммунальной сферы (-182 человека). Часть сотрудников (4%) потеряли сферы образования (уволились 1203 человека) и здравоохранения (-980 сотрудников).

Увеличение числа работников в ноябре 2020 (по сравнению с ноябрем 2019 года) наблюдалось всего в двух сферах. В строительстве появилось 437 новых сотрудников. В сельском и лесном хозяйстве прибавился 591 сотрудник.

Ранее агентство сообщало, что у работников общепита в Курганской области резко сократились зарплаты. За год они упали на 14%. Потеряли в зарплатах также курганские риэлторы. У курганцев сократился также заработок в сфере добычи полезных ископаемых. Зарплаты в сфере научной деятельности снизились на 8%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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