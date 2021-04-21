В Челябинской области на митингах задержали 18 человек

Несколько задержаний было у оперного театра в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

На незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля в Челябинской области задержано 18 человек. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«В Челябинске задержали 14 человек, еще четверых задержали в Чебаркуле — рассказала обмудсмен. — Несовершеннолетних среди них нет. Сегодня и завтра суды будут выносить решения. Жалоб ко мне пока не поступало».

Сударенко отметила грамотные действия полиции, не допустивших транспортного коллапса и столкновения с участниками. «И сами участники на этот раз старались не допускать нарушений правил дорожного движения, не собирались на газонах», — сообщила омбудсмен. Несколько задержаний в Челябинске во время незаконной акции были на площади Ярославского перед оперным театром и в сквере у органного зала «Родина».

По данным от источников в силовых структурах, полиция оценила число участников в 700 человек. Организаторы, обещавшие вывести на улицы более 7 тысяч человек, дают разные цифры. В чате челябинского штаба Навального называют данные от 800 до 5 тысяч участников. Официальный телефон штаба отключен. Политологи комментируя итоги незаконной акции в Челябинске отметили несогласованность действий организаторов и отсутствие единого центра принятия решений.

23 января в незаконных акциях в поддержку Навального в Челябинске приняли участие до 2,5 тысячи человек. 31 января на такую же незаконную акцию пришли около 1,5 тысячи. В штабе Навального называли большее число участников. По итогам 31 января в области был задержан 171 человек, из них 14 несовершеннолетних.