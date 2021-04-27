В S7 раскрыли планы по новым рейсам из Кургана

S7 Airlines обсуждает с властями открытие рейсов из Кургана в восточном направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) ожидает решения властей Курганской области по открытию новых рейсов из аэропорта Кургана. Перевозчик готов развивать восточное направление, в частности — запустить борт до Новосибирска. Об этом рассказал заместитель генерального представителя авиакомпании в центральном регионе Сергей Шумилов, который 28 апреля встречал в Кургане первый рейс S7 из Симферополя, передает корреспондент URA.RU.

«Свои предложения мы в администрацию [Курганской] области сказали. Ожидаем решения. Потому что нам интересно развивать Новосибирское, восточное направление. Если они будут согласны сотрудничать, то мы готовы рассмотреть возможность летать на восток», — сообщил Шумилов.

О переговорах с руководством S7 Airlines по открытию новых рейсов из Кургана областные власти сообщали в середине апреля. «Стороны обсудили возможность открытия в перспективе рейсов на Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск», — заявляли в пресс-службе регионального правительства.

28 апреля в Кургане приземлился первый борт авиакомпании S7 Airlines, прилетевший из Симферополя, сообщало ранее URA.RU. С 1 мая авиаперевозчик запускает летние рейсы из Кургана в Сочи. Помимо этого, воздушные суда регулярно летают из Кургана только в Москву. Эти рейсы выполняют компании Utair и «Победа». В январе 2020 года из Кургана запускали прямые рейсы в Ханты-Мансийск и Сургут, но спустя два месяца их отменили. В авиакомпании Utair это решение объяснили отменой субсидирования.