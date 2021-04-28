Дело стримера Mellstroy направили в суд

Уголовное дело в отношении стримера Mellstroy (Андрей Бурим) направлено в суд. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры города Москвы.
«Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы. <…> Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Уголовное дело было заведено по статье 116 УК РФ «побои».
Mellstroy разбил лицо блогеру Алене Ефремовой в прямом эфире. Тогда в его апартаментах находились не менее 10 гостей. Свое поведение стример объяснил тем, что у него сдали нервы. Сенатор Александр Башкин предложил ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам, где ведутся трансляции треш-стримов, передает телеканал 360.
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