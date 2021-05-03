Глава казахской диаспоры в Тюмени выдвинулся в Госдуму

На выборах в Госдуму Есенгалий Ибраев скорее выступит техническим кандидатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев намерен стать депутатом Госдумы. Он подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России», сообщили URA.RU в оргкомитете праймериз. Кроме того, Ибраев намеревается стать членом регионального парламента.

«Ибраев Есенгалий Камзеевич зарегистрирован в предварительном голосовании для последующего выдвижения от „Единой России“ кандидатами в депутаты Тюменской областной думы и Государственной думы», — рассказали в оргкомитете. В оба парламента кандидат будет выдвигаться по списку.

Источник агентства в тюменской облдуме отмечает, что в Госдуму Ибраев с высокой долей вероятности не пройдет. «На выборах в федеральный парламент Ибраев скорее выступает техническим кандидатом, а вот на прохождение в региональное заксобрание шансы у него есть», — сообщил инсайдер. В пресс-службе реготделения ЕР шансы Ибраева оценивать не стали. «Все решат избиратели на праймериз», — ответили там.

Предварительное голосование ЕР пройдет в онлайн формате с 24 по 30 мая. Выборы в Государственную и областную думы намечены на 19 сентября.