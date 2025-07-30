18-летний житель Кубани пытался устроить теракт за 100 тысяч рублей

В Краснодарском крае 18-летний житель пытался устроить поджог за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный Комитет РФ.
«В Краснодарском крае местные жители обвиняются в совершении преступлений террористической направленности», — говорится в официальном telegram-канале СК. С февраля по май 2025 года обвиняемый вступил в переписку с неустановленным лицом, предположительно находящимся на территории Украины. Через мессенджер его склонили к совершению террористического акта в станице Кавказской за вознаграждение в размере 700 долларов США. Он должен был поджечь административное здание и предоставить фото и видео куратору.
В подготовке преступления 18-летний житель Кубани привлек 17-летнего знакомого. В мае 2025 года они прибыли к месту планируемого поджога с зажигательной смесью, однако были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. По указанию того же куратора обвиняемый совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций. За это ему было обещано 100 тысяч рублей, часть которых он получил после отправки подтверждающих материалов.
Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта признали вину и заключены под стражу.
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