Shaman предупредил о мошенническом сайте, использующем его имя для сбора денег

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Дронов предупредил поклонников об мошеннической схеме
Дронов предупредил поклонников об мошеннической схеме Фото:

Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в Роскомнадзор о фейковом сайте, который от имени музыканта собирает данные военнослужащих и криптовалютные пожертвования под видом создания нового клипа. Артист предупредил поклонников о мошеннической схеме.

«К сожалению, очень сложно понять, как долго этот сайт существует и сколько людей мошенники уже смогли обмануть. Моя команда передала информацию в РКН», — передает слова Дронова ТАСС. Он добавил, что на поддельном ресурсе размещена форма для загрузки файлов и реквизиты криптокошелька для пожертвований.

Артист и его команда уже направили информацию в РКН для блокировки опасного сайта. Shaman призвал фанатов не отправлять никакие данные и деньги на указанные мошенниками реквизиты.

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Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в Роскомнадзор о фейковом сайте, который от имени музыканта собирает данные военнослужащих и криптовалютные пожертвования под видом создания нового клипа. Артист предупредил поклонников о мошеннической схеме. «К сожалению, очень сложно понять, как долго этот сайт существует и сколько людей мошенники уже смогли обмануть. Моя команда передала информацию в РКН», — передает слова Дронова ТАСС. Он добавил, что на поддельном ресурсе размещена форма для загрузки файлов и реквизиты криптокошелька для пожертвований. Артист и его команда уже направили информацию в РКН для блокировки опасного сайта. Shaman призвал фанатов не отправлять никакие данные и деньги на указанные мошенниками реквизиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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