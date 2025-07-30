Shaman предупредил о мошенническом сайте, использующем его имя для сбора денег

Певец Ярослав Дронов (Shaman) сообщил в Роскомнадзор о фейковом сайте, который от имени музыканта собирает данные военнослужащих и криптовалютные пожертвования под видом создания нового клипа. Артист предупредил поклонников о мошеннической схеме.
«К сожалению, очень сложно понять, как долго этот сайт существует и сколько людей мошенники уже смогли обмануть. Моя команда передала информацию в РКН», — передает слова Дронова ТАСС. Он добавил, что на поддельном ресурсе размещена форма для загрузки файлов и реквизиты криптокошелька для пожертвований.
Артист и его команда уже направили информацию в РКН для блокировки опасного сайта. Shaman призвал фанатов не отправлять никакие данные и деньги на указанные мошенниками реквизиты.
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