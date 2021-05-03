Курганский экс-чиновник предложил свой вариант по объединению сел

В Юргамышском районе предложили продолжить объединение сельсоветов, не создавая муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Юргамыша, экс-глава Карасинского сельсовета Курганской области Николай Бахматов считает, что полностью отказываться от сельских администраций и депутатов нельзя. Свои предложения по муниципальной реформе он озвучивал на публичных слушаниях, но их проигнорировало руководство района. Об этом URA.RU рассказал сам Бахматов.

«Самое разумное — объединить, например, Карасинский и Вилкинский, Чинеевский и Островской, Кипельский и Гороховский сельсоветы. Не уничтожать сельскую власть, которая нужна местным жителям», — предложил Бахматов. Также он считает, что губернатора Курганской области можно наделить правом по согласованию с думой освобождать от должности глав в связи с утратой доверия.

«Ликвидация сельсоветов — это не тот случай, когда нужна спешка», — заявил Бахматов. Он предложил создать в районе рабочую группу из чиновников, депутатов, представителей различных сфер, чтобы изучить опыт соседнего Шумихинского района, где реформа уже завершена. Также он считает, что реорганизацией должен заниматься глава района, избранный жителями, а не думой.

С такими предложениями Бахматов выступал на публичных слушаниях в Юргамыше в присутствии руководства района, но на голосование вопрос выносить не стали. На слушаниях в Карасинском сельсовете ему вообще не дали выступить. Эти слова подтвердил URA.RU источник, близкий к властям района. Дозвониться до руководства районной администрации и Карасинского сельсовета URA.RU не удалось.

Ранее жители Вилкинского и Чинеевского сельсовета проголосовали против объединения всех поселений Юргамышского района в единый округ, но итоги этих слушаний отменили и назначили проведение новых. Против реформы высказались и в Красноуральском сельсовете, глава которого Павел Дмитриев ранее заявлял URA.RU, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления. Глава Юргамыша Алексей Першин ушел в отставку, чтобы не участвовать в реформе.