Депутат перечислил потери курганцев от объединения с Тюменью

Депутат Курганской гордумы Андрей Кацай идет на праймериз в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы, подавший документы на праймериз в Госдуму, Андрей Кацай определил, где курганцы проиграют при присоединении региона к Тюменской области. Ранее о вероятном объединении субъектов заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Свою точку зрения Кацай высказал в соцсети «ВКонтакте».

Депутат описал негативные последствия объединения. «Люди теряют надежду на развитие области, так как никто не будет развивать чужой навязанный проблемный регион, как говорится, и своих проблем хватает. В Тюменской области много своих городов и районных центров, где требуется поддержка и развитие», — уточнил депутат.

Далее, по его мнению, в случае объединения в Кургане перестанет действовать аэропорт. Также следует ожидать закрытия университета. Кроме того, многие потеряют работу — после сокращения субъекта не понадобится такого числа государственных и муниципальных служащих. По мнению Кацая также изменится статус больниц, они станут районными.

При этом депутат акцентировал, что только курганцы могут решить судьбу региона. «Жители области должны решать, где мы будем жить. Надо помочь Курганской области, и она будет самодостаточной. Мои родители из Курганской области, я здесь родился и вырос, мои дети и надеюсь мои внуки. Курганская область должна жить!», — написал политик.

URA.RU ранее писало, что депутат Курганской городской думы Андрей Кацай заявил, что ему рекомендовали забрать документы с праймериз в Госдуму. Документы Кацай подал 17 апреля. По итогам 2020 года депутат стал самым богатым в регионе среди коллег по гордуме. По итогам 2020 года Кацай задекларировал доход, превышающий 123 миллиона рублей. Годом ранее он отчитывался о доходе в 43,4 млн рублей.