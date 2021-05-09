Власти назвали причину смога в Екатеринбурге

Причиной смога в Екатеринбурге стал большой пожар в соседнем регионе. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики губернатора.
«Дым, который достиг Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области», — говорится в сообщении. Там возле нескольких населенных пунктов возникли пожары. По этой же причине в начале мая перекрывали федеральную трассу между Тюменью и Курганом.
Утром 10 мая жители Екатеринбурга жаловались на густой едкий дым в центре и близлежащих районах. Некоторым из них было тяжело дышать. В свою очередь, специалисты уральского Гидрометцентра информировали о высокой пожарной опасности — 4 и 5 классах горимости. Это максимальная отметка на шкале измерений.
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