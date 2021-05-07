Трассу между Тюменью и Курганом перекрыли из-за пожаров

Участок трассы Курган — Тюмень перекрыт для свободного движения автомобилей из-за сильного задымления от природных пожаров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Из-за сильного задымления ограничено движение на участке трассы Курган — Тюмень. Трудности с проездом возникают на дистанции со 180 по 181 км», — заявили агентству в пресс-службе областного ГИБДД.
Движение автомобилей регулируют три наряда ДПС. Сотрудники формируют колонны из 20-30 машин, и по очереди пропускают их через задымленный участок. Ранее URA.RU писало, что в нескольких районах Тюменской области сохраняется высокая степень опасности, связанная с лесными и ландшафтными пожарами.
Обновлено (07.05.2021, 15:36): по информации ГИБДД Тюменской области, свободное движение по трассе восстановлено.
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