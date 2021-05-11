Глава Минэкономразвития высказался о запуске мегапроекта в ЯНАО

Железнодорожная магистраль даст импульс освоения богатейших ресурсов Арктики Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал плюсы строительства Северного широтного хода (СШХ) в ЯНАО. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Новая железная дорога в ЯНАО длиной 707 км позволит вывозить грузы с новых месторождений севера Ямала. Воплощать такие прорывные проекты теперь смогут и другие регионы за счет запуска нового механизма — инфраструктурных бюджетных кредитов», — написал глава в своем блоге. Решетников отметил, что долгосрочные кредиты с низкими процентами позволят регионам осуществить проекты, на которые не хватало денег.

По словам главы Минэкономразвития, новая транспортная и инженерная инфраструктура сделает региональные программы более привлекательными для инвесторов. А такие масштабные проекты, как СШХ, создадут новые рабочие места, что улучшит жизнь людей. Министр добавил, что в июне пройдет большое совещание с командами из регионов, на котором подробнее обсудят проекты и их финансирование.

Ямал может одним из первых получить госфинансирование по новой программе федеральной помощи регионам, о которой говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. СШХ соединит Северную и Свердловскую железную дорогу. Важным звеном в строительстве станет мост через Обь, который позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.