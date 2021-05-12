Тысячи курганцев в жару останутся без воды

Холодную воду отключат 15 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 15 мая без холодной воды останутся десятки многоквартирных домов и учреждений. Об этом 13 мая URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». Ранее сообщалось, что в Кургане 15 мая потеплеет до +33 градусов.

«15 мая 2021 года с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам», — рассказали в пресс-службе. Отключение связано с коммунальной аварией. Холодную воду отключат по адресам:

ул. Баумана, 2б;

ул. Губанова, 20;

ул. Дзержинского № 1а, 1, 1ст.1, 2а, 3 (школа № 9), 4в, 2, 2д, 6а, 10а, 5, 7, 9, 11, 13 (детсад №90);

ул. Зайцева № 3, 6, 6а, 8, 85;

ул. Зеленая № 1а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 15 (детсад №103);

ул. Земнухова, 2;

ул. Калинина № 2, 16, 18, 20, 20к1;

ул. Луначарского № 2, 4;

пос. Механический № 1, 2 (Центр профилактики и борьбы со СПИД), 12, 15, 13, 9, 42 (детская поликлиника), 7, 7а, 5а, 5б, 9а, 5, 4, 9в;

ул. Озерная, 3;

ул. Октябрьская № 2, 4;

ул. Омская № 1, 1б, 3а, 3, 5, 12а, 30а, 44а, 50а, 60, 99г;

ул. Отдыха № 2б, 2в, 4б, 6 (детсад №169), 7а (школа №9), 8, 44, 53, 90;

ул. Панфилова № 15, 17, 17а, 19, 19а, 20 (ПСЧ №16), 22, 22а, 24, 26, 26а;

ул. Рабоче—Крестьянская № 14, 10, 8, 4а, 4б, 6, 8 (детсад №90), 12, 14, 16;

ул. Садовая № 2, 2б, 8а, 10/1, 10, 50, 52, 54, 84, 103;

ул. Чапаева, 21;

ул. Шевелевская № 1, 5, 3а, 3б, 1а, 20, 22;

ул. Ястржембского № 39а, 39б, 39г, 39д, 39ж, 41, 43, 40, 40б, 40а.

Также воды не будет в частном секторе улиц Панфилова, Садовая, Петропавловская, Омская, Чаусовская, Баумана, поселка Ново-Северный. Горожан просят сделать запас воды.