12 мая 2021
11 мая 2021

В Тобольске посадили полицейских, продававших водительские права

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Преступники продавали водительские права в течение двух лет Фото:

Два бывших сотрудника тобольской ГИБДД и трое экс-работников автошкол получили сроки за торговлю водительскими удостоверениями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда. Преступники получили от шести до 12 лет лишения свободы.

«Суд вынес приговор группе бывших автоинспекторов и сотрудников автошкол, торговавших водительскими правами. Капитаны полиции Сергей Турта и Рамазан Юлдашев, а также экс-сотрудники тобольских автошкол Светлана Федорова, Елена Сергеенко и Дамир Сулейманов обвинялись в 16 эпизодах получения взяток и подлогов», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тобольского городского суда.

Сергей Турта получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его коллега — шесть лет. Дамир Сулейманов проведет в местах лишения свободы семь лет и два месяца. Федорова и Сергеенко получили по 8 и 7,5 лет заключения соответственно.

Преступная группа работала с 2016 по 2018 годы. За деньги они выдавали водительские права всем желающим. При этом новоиспеченные автомобилисты не проходили обучение и не сдавали экзамены. Медкомиссии с них также не требовали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под стражу отправили руководителя ГИБДД региона Александра Селюнина. Его подозревают в получении взяток за выдачу водительских удостоверений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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