В пригороде Тюмени из-за пожаров парализовано движение

В Тюменской области объявлен режим ЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рядом с пожаром в Тюменской области затруднено движение по всем трассам. Передвигаются только пожарные автомобили.

«Дым. Ехать невозможно. Пожарные машины двигаются раз в 15 минут. В остальном движение почти стоит», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Он отмечает, что возможная скорость передвижение не более 15-20 километров.

11 мая в Тюменской область ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Позже жителей пригорода Тюмени эвакуировали. Для этого власти задействовали 20 автобусов. Некоторые из жителей отказались покидать свои дома. Однако на случай их эвакуации в безопасное место предусмотрен транспорт.