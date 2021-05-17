Тюменские власти окажут помощь пострадавшим от лесных пожаров

С жителями СНТ «Солнышко», в котором сгорело 25 домов, встретились представители власти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора пострадавшим от лесных пожаров окажут поддержку. С жителями СНТ «Солнышко», в котором сгорело 25 домов, встретились представители власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

«Получить консультацию по вопросам оказания помощи, узнать, какие документы нужны для подачи заявления, жители Тюменского района, пострадавшие от природных пожаров, могут по телефону управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района 8(3452)50-29-61 с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов», — сообщили в пресс-службе.

С жителям СНТ «Солнышко» встречались глава Тюменского района Светлана Иванова, прокурор района Дмитрий Попов, а также и. о. главы Винзилинского МО Ольга Матова. На месте с пострадавшими обсудили ситуацию и проблемные вопросы. Прошедшей ночью в СНТ «Солнышко» из-за лесных пожаров сгорели 25 домов. Прокуратура заявила, что их владельцы получат материальную помощь.

11 мая в Тюменской область ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Позже жителей пригорода Тюмени эвакуировали. Для этого власти задействовали 20 автобусов. Некоторые из жителей отказались покидать свои дома. Однако на случай их эвакуации в безопасное место предусмотрен транспорт.