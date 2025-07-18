18 июля 2025

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Цзиньпина

Песков не знает, возможна ли встреча Путина, Трампа и Цзиньпина
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль ничего не знает о якобы готовящейся встрече Путина, Трампа и Цзиньпина
Кремль ничего не знает о якобы готовящейся встрече Путина, Трампа и Цзиньпина Фото:

Кремль не располагает сведениями о возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в Китае. Об этом 18 июля сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию британского издания The Times.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — заявил официальный представитель Кремля. Информацию передает ТАСС.

Ранее The Times сообщала о планах Си Цзиньпина организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа в сентябре, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. По данным издания, обсуждалась возможность встречи лидеров стран-победительниц, однако глава Белого дома отдавал предпочтение переговорам на территории США. Официального подтверждения этих планов от сторон не поступало.

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Кремль не располагает сведениями о возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным, лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в Китае. Об этом 18 июля сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию британского издания The Times. «Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — заявил официальный представитель Кремля. Информацию передает ТАСС. Ранее The Times сообщала о планах Си Цзиньпина организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа в сентябре, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. По данным издания, обсуждалась возможность встречи лидеров стран-победительниц, однако глава Белого дома отдавал предпочтение переговорам на территории США. Официального подтверждения этих планов от сторон не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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