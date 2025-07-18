Рэперу, запретившему россиянам слушать свою музыку, грозит два года тюрьмы

Рэперу-иноагенту Face грозят два года тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Face* отказался от концертов и удалил свою музыку с российских платформ
Face* отказался от концертов и удалил свою музыку с российских платформ Фото:

До двух лет тюрьмы грозит рэперу Ивану Дремину под псевдонимом Face (признан Минюстом иноагентом на территории РФ), который осудил действия России на Украине и уехал за границу, удалив свою музыку с российских стриминговых платформ. Музыкант стал фигурантом уголовного дела.

«Face обвиняется в систематическом нарушении обязанностей, положенных по закону на иностранных агентов. Дело по статье 330.1 УК РФ завели в Уфе», — сообщает telegram-канал Mash.

Рэпер продолжает дистанцироваться от всего российского. Сначала он отменил концерты, потом отказался от аудитории, написав в соцсетях, что, хоть ему и тяжело, он не имеет морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию, обвинив в своих бедах и власть, и общество, и даже поклонников. 

Рэпер Face был внесен в реестр иностранных агентов три года назад, а в конце 2024 года его объявили в розыск за неуплату штрафов на сумму 125 тысяч рублей. МВД России также внесло музыканта в базу разыскиваемых лиц, указав в качестве основания уголовную статью. Артист также делал ряд высказываний в адрес России, осуждая ее действия в отношении Украины.

*Иван Дремин (Face) признан иноагентом на территории РФ

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До двух лет тюрьмы грозит рэперу Ивану Дремину под псевдонимом Face (признан Минюстом иноагентом на территории РФ), который осудил действия России на Украине и уехал за границу, удалив свою музыку с российских стриминговых платформ. Музыкант стал фигурантом уголовного дела. «Face обвиняется в систематическом нарушении обязанностей, положенных по закону на иностранных агентов. Дело по статье 330.1 УК РФ завели в Уфе», — сообщает telegram-канал Mash. Рэпер продолжает дистанцироваться от всего российского. Сначала он отменил концерты, потом отказался от аудитории, написав в соцсетях, что, хоть ему и тяжело, он не имеет морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию, обвинив в своих бедах и власть, и общество, и даже поклонников.  Рэпер Face был внесен в реестр иностранных агентов три года назад, а в конце 2024 года его объявили в розыск за неуплату штрафов на сумму 125 тысяч рублей. МВД России также внесло музыканта в базу разыскиваемых лиц, указав в качестве основания уголовную статью. Артист также делал ряд высказываний в адрес России, осуждая ее действия в отношении Украины. *Иван Дремин (Face) признан иноагентом на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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