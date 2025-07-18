Рэперу, запретившему россиянам слушать свою музыку, грозит два года тюрьмы

До двух лет тюрьмы грозит рэперу Ивану Дремину под псевдонимом Face (признан Минюстом иноагентом на территории РФ), который осудил действия России на Украине и уехал за границу, удалив свою музыку с российских стриминговых платформ. Музыкант стал фигурантом уголовного дела.
«Face обвиняется в систематическом нарушении обязанностей, положенных по закону на иностранных агентов. Дело по статье 330.1 УК РФ завели в Уфе», — сообщает telegram-канал Mash.
Рэпер продолжает дистанцироваться от всего российского. Сначала он отменил концерты, потом отказался от аудитории, написав в соцсетях, что, хоть ему и тяжело, он не имеет морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию, обвинив в своих бедах и власть, и общество, и даже поклонников.
Рэпер Face был внесен в реестр иностранных агентов три года назад, а в конце 2024 года его объявили в розыск за неуплату штрафов на сумму 125 тысяч рублей. МВД России также внесло музыканта в базу разыскиваемых лиц, указав в качестве основания уголовную статью. Артист также делал ряд высказываний в адрес России, осуждая ее действия в отношении Украины.
*Иван Дремин (Face) признан иноагентом на территории РФ
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