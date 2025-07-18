Вздутие и тошнота: врач рассказала, что нельзя есть в жару

В этом году лето выдалось особенно жарким. Так и хочется провести время на улице, отправиться на море или посидеть с друзьями на летней веранде ресторана, заказав что-нибудь вкусное. Но из-за жары с последним пунктом лучше быть поосторожнее: ведь летом некоторые продукты, с которыми обычно организм справляется без проблем, могут привести к проблемам со здоровьем. Вместе с гастроэнтерологом, врачом экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух URA.RU разбирается в том, от чего лучше отказаться в жаркую погоду.
Опасность жирной пищи летом
Один из главных принципов летнего питания — уменьшение нагрузки на пищеварительную систему. И жареная на масле жирная пища, такая как картофель фри, отбивные, чебуреки, пирожки с мясом и беляши, очень тяжело переваривается, отмечает врач.
«Не лучшие продукты в жаркий день — жирное мясо и фастфуд, например бургеры, хот-доги. На переваривание жиров организму приходится тратить много энергии, а это может привести к повышению температуры тела», — предупредила Екатерина Кашух.
Помимо повышения температуры тела, плотная и жирная еда может вызывать сонливость, тяжесть в желудке, тошноту и вздутие. Кроме того, жареная пища стимулирует повышенное выделение желудочного сока, что в условиях жары способно привести к обострению гастрита и других заболеваний ЖКТ. При жарке на масле образуются токсичные вещества, например, акриламид, особенно если масло используется повторно. Они могут вызывать воспаления, усиливать нагрузку на печень и способствовать общему снижению иммунитета.
Летом лучше отдать предпочтение блюдам, приготовленным на пару, гриле или запеченным без масла. Постное мясо, птица, рыба, тушеные овощи и свежие салаты не только легче перевариваются, но и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.
Опасность скоропортящихся продуктов и майонеза летом
Салаты с майонезом в России любят в любое время года: и на новогоднем столе, и на пикниках и летних застольях. Однако именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. Майонез, соусы на основе яиц и молочных продуктов, а также другие скоропортящиеся продукты в жару лучше не есть, предупреждает врач.
«Отдельно стоит сказать о скоропортящихся продуктах — салатах с майонезом, молочных десертах, паштетах, сырой рыбе. В жару бактерии в них размножаются буквально за несколько часов, что может привести к отравлению и серьезной инфекции», — подчеркнула Екатерина Кашух. «Кстати, по некоторым данным, риск пищевого отравления летом примерно в 4 раза выше, чем в холодное время года».
При этом даже если соус промышленного производства содержит консерванты, он все равно чувствителен к температуре хранения. Соусы, находящиеся вне холодильника более 2 часов, уже не безопасны для употребления. Особенно опасны они в сочетании с мясом или вареными яйцами, поскольку бактерии размножаются в белково-жировой среде особенно быстро.
Опасность молочных продуктов без термической обработки летом
Молочные продукты летом требуют повышенного внимания. Особенно опасны сырые молочные продукты, такие как некипяченое молоко, мягкие сыры, например бри, камамбер, фета и моцарелла, творог и сливки, если они не были надежно упакованы и не хранились при нужной температуре.
Дело в том, что молочная среда идеальна для роста бактерий, включая листерии и сальмонеллы. Их употребление может привести к тяжелым пищевым отравлениям, особенно у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, в жару молочные продукты быстро прокисают, и определить момент, когда они становятся непригодными, бывает очень сложно.
Если вы любите молочные продукты, лучше выбирать пастеризованное молоко, йогурты в герметичной упаковке с небольшим сроком годности и только при условии, что они хранились в холодильнике. Также безопасны молочные продукты, прошедшие термическую обработку в составе блюд.
Опасность копченостей и солений летом
Мясные деликатесы, такие как вареные и копченые колбасы, сосиски, бекон, ветчина — еще одна категория продуктов, которых стоит избегать летом. Все они часто содержат нитриты, соль, жир и искусственные консерванты, что делает их тяжелой пищей в любое время года. Но летом к этому добавляется риск микробиологического заражения.
Колбасы и сосиски, находящиеся на прилавках без охлаждения, теряют свою безопасность уже через несколько часов. Даже в герметичной упаковке они могут быть опасны, если были неправильно транспортированы или хранились при температуре выше +6°C.
Кроме того, копчености содержат много соли, что грозит отеками и сильной жаждой. По этой же причине врач советует также не есть соленья в жару.
Опасность сладостей летом
Торты, пирожные с кремом, эклеры, тирамису и прочие десерты на основе яиц, сливок и масла быстро портятся вне холодильника, становятся идеальной питательной средой для бактерий и часто становятся причиной кишечных инфекций.
Кроме того, такие десерты перегружают поджелудочную железу, способствуют скачкам сахара в крови и усиливают чувство жажды, подчеркнула Екатерина Кашух. В условиях жары это может привести к обезвоживанию, слабости и упадку сил.
Если хочется сладкого, стоит выбирать фрукты, ягоды, зефир, мармелад, легкое мороженое или фруктовое желе. При этом важно следить за условиями хранения: даже мороженое, если оно размораживалось и снова замораживалось, становится небезопасным.
Опасность газированных и сладких напитков летом
В жару организм особенно нуждается в обильном питье, но не любая жидкость приносит пользу. Газированные сладкие напитки и фруктовые соки с большим количеством сахара не утоляют жажду, а наоборот — обезвоживают. Это происходит из-за высокого содержания сахара, консервантов и кофеина.
К тому же газировка раздражает слизистую желудка, может провоцировать изжогу, вздутие, нарушать кислотно-щелочной баланс. Избыточное употребление сахара в напитках увеличивает риск ожирения, метаболических нарушений и диабета 2 типа.
Лучшие напитки летом — чистая вода, слабый зеленый чай, натуральные морсы без сахара, компоты из сухофруктов или свежих ягод. Также полезны напитки с легкими электролитами, особенно при активной физической нагрузке или во время длительного пребывания на солнце.
Опасность алкоголя летом
Многие считают бокал вина, пиво или коктейль хорошим дополнением к летнему отдыху. Но алкоголь крайне нежелателен при высокой температуре. «Спиртные напитки обладают некоторым мочегонным эффектом. А это приводит к потере жидкости. К тому же алкоголь дополнительно расширяет сосуды, снижая давление и повышая риск теплового удара, и стимулирует перераспределение жидкости в тканях, вызывая отеки и жажду», — подчеркнула гастроэнтеролог.
Кроме того, алкоголь замедляет реакции, нарушает координацию и снижает внимательность, что опасно при активном отдыхе — например, купании в море. Если полностью исключить алкоголь сложно, важно строго соблюдать умеренность, избегать крепких напитков и сочетать их с большим количеством воды и легкой пищей.
Что лучше есть и пить в жару
Летняя жара — не повод отказываться от вкусной еды, но лучше внимательно отнестись к выбору продуктов. Лучше подумать о здоровье: пища должна легко перевариваться, не перегревать организм, быть свежей и безопасной.
Следует избегать жирного, жареного, продуктов с майонезом и кремами, непастеризованных молочных продуктов, колбас и сладких газировок. «Для того чтобы чувствовать себя отлично даже в самые жаркие дни, лучше скорректировать рацион и включить в него легкоусвояемые продукты — свежие овощи и фрукты, постное мясо, курицу и рыбу, приготовленные на пару, молочные и молочнокислые продукты. А утолить жажду помогут арбуз, свежие огурцы, минеральная вода», — резюмирует гастроэнтеролог.
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