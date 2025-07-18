Какие праздники отмечают 19 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В субботу, 19 июля 2025, празднуется День новых друзей и День огурца в Суздале. Православные верующие отмечают праздник Собора Радонежских святых, а в народе празднуется Сысоев день. Также этот день связан с пирожками, дворцами и Москвой-рекой. 19 июля родились Эдгар Дега, Владимир Маяковский, Александр Ширвиндт и Бенедикт Камбербэтч. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 19 июля 2025
День новых друзей
19 июля отмечается особенный день — День новых друзей. Хотя этот праздник и не является официальным, он получил широкое признание во всем мире. Интересно, что в США его празднуют трижды в год: 19 января, 19 июля и 19 октября.
В век цифровых технологий мы часто забываем о ценности живого общения. Социальные сети и мессенджеры создают иллюзию близости, но настоящая дружба измеряется качеством отношений, а не количеством контактов. Этот день напоминает взрослым о том, как важна дружба в нашей жизни. Порой достаточно лишь взглянуть на мир глазами ребенка, чтобы понять — найти нового друга проще, чем кажется.
Используйте этот день, чтобы познакомиться с соседями, коллегами или просто людьми, которых встречаете ежедневно. Откройте свое сердце для новых знакомств и расширьте круг общения — возможно, именно сегодня вы встретите своего будущего друга.
День дворца
19 июля отмечается день дворцов — праздник, посвященный величественным резиденциям, хранящим историю человечества. Инициатором торжества выступила Сеть европейских королевских резиденций.
Сегодня дворцы превратились в культурные центры, привлекающие миллионы туристов. Они не только сохраняют историческое наследие, но и предлагают разнообразную программу: выставки, концерты, мастер-классы.
Посещение дворцов дает возможность окунуться в атмосферу роскоши и прикоснуться к искусству. Здесь каждый может почувствовать себя частью истории и насладиться изысканной культурной программой.
Российские праздники 19 июля 2025
День пирожков с малиновым вареньем
В середине июля, 19 числа, любители домашней выпечки отмечают замечательный гастрономический праздник — День пирожков с малиновым вареньем. Эта необычная дата появилась сравнительно недавно, в 2015 году, но быстро завоевала популярность среди ценителей традиционной русской кухни. Особенно символично, что праздник приходится на период, когда сады изобилуют спелой малиной.
В этот день особенно ценятся пирожки, приготовленные своими руками. Идеальным вариантом считается использование домашнего малинового варенья. Однако если у вас нет возможности самостоятельно приготовить выпечку, всегда можно обратиться за помощью к опытным кулинарам — мамам, бабушкам или подругам. В крайнем случае, можно приобрести пирожки в пекарне.
Выбор малины в качестве главной начинки неслучаен. Эта ягода издавна занимает особое место в русской культуре. Ей приписывали магические свойства: считалось, что она укрепляет семейные узы и защищает беременных женщин от дурного глаза. Малина также известна своими целебными качествами — она помогает бороться с простудами, укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения.
Во многих регионах России праздник отмечается масштабно. Проводятся кулинарные фестивали, мастер-классы по приготовлению пирожков, дегустации и конкурсы на лучший рецепт. Участники делятся семейными секретами выпечки и наслаждаются общением в атмосфере тепла и уюта.
Этот праздник — прекрасная возможность вспомнить бабушкины рецепты и создать что-то особенное своими руками. Даже если вы никогда не пекли раньше, это отличный повод начать осваивать искусство домашней выпечки. Ведь нет ничего лучше, чем порадовать себя и близких ароматными пирожками с малиновой начинкой.
День Москвы-реки
Ежегодно 19 июля жители и гости столицы чествуют величественную Москву-реку — главную водную жилу мегаполиса. Этот природный памятник насчитывает более 12 тысячелетий своей истории, что делает ее настоящим свидетелем многих эпох.
Водная красавица простирается на 473 километра, причем 80 километров пути пролегают непосредственно через сердце российской столицы. Характер реки меняется на всем ее протяжении: в районе древнего Кремля она наиболее узкая, а возле знаменитого спортивного комплекса «Лужники» раскрывается во всей своей широте. Максимальная глубина водного потока достигает внушительных 14 метров.
Москва-река — это не только важный транспортный путь, но и живая летопись российской государственности. Ее воды видели множество исторических событий, ставших поворотными в судьбе страны. В праздничный день особенно остро ощущается связь времен и поколений, ведь каждый изгиб реки хранит свои тайны и воспоминания.
Это идеальное время, чтобы совершить прогулку на теплоходе или просто присесть на набережной, наблюдая за неспешным течением вод, которые когда-то любовались великими предками современных москвичей. Река продолжает играть важнейшую роль в жизни мегаполиса, оставаясь его украшением и душой.
День огурца в Суздале
Ежегодно во второй половине июля Суздаль превращается в огуречную столицу России. День огурца — необычный праздник, который проводится с 2001 года и собирает тысячи туристов.
История праздника уходит корнями в XVIII век, когда Суздаль славился своим огородничеством. В дореволюционные времена отсюда вывозили около 10 тысяч тонн овощей, но именно огурец стал главным символом города. В советское время местные жители на шести-восьми сотках умудрялись зарабатывать на автомобили.
Современный фестиваль проходит на территории Музея деревянного зодчества и за его пределами. В 2025 году праздник состоится 19 июля. Программа мероприятия включает: гастрономические изыски из огурцов, ярмарки и мастер-классы, выступления артистов, парад огуречников, конкурсы и розыгрыши.
На фестивале можно попробовать жареные, маринованные, фаршированные огурцы, огуречные рулеты и другие необычные блюда. Агрономы делятся секретами выращивания, а гости участвуют в народных развлечениях.
Это не просто забавный фестиваль, а дань уважения традициям и признание значимости овоща в истории города. Популярность праздника растет с каждым годом, особенно среди зумеров. Социальные сети полны восторженных отзывов и подготовки к этому летнему событию, что делает его одним из самых ожидаемых фестивалей страны.
Православный праздник 19 июля 2025
Собор Радонежских святых
Собор Радонежских святых — значимый праздник Русской православной церкви, отмечаемый 19 июля. Он посвящен памяти святых подвижников Радонежской земли, среди которых особое место занимает преподобный Сергий Радонежский и его последователи.
История праздника берет начало в середине XVII века, когда были составлены первые списки учеников Сергия Радонежского и написана икона Собора Радонежских святых.
Важную роль в становлении праздника сыграл митрополит Филарет, при котором в 1843 году был основан Гефсиманский скит при Троице-Сергиевой лавре.
В состав Собора входят более 775 угодников Божиих — родственники, ученики и собеседники преподобного Сергия, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители. Среди них известны иконописец Андрей Рублев и монах-воин Александр Пересвет.
Официальное празднование было установлено в 1981 году по благословению Патриарха Пимена. В этом же году в Троице-Сергиевой лавре освятили придел в честь Собора Радонежских святых. Праздник приурочен ко дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, основателя будущего монастыря, ставшего знаменитой Троице-Сергиевой лаврой.
Радонежская земля, объединяющая территории современных Московской и Владимирской областей, считается одним из важнейших центров русского православия.
Народный праздник 19 июля 2025
Сысоев день (Сысоев погребник)
19 июля отмечается Сысоев день — праздник, связанный с завершением посевных работ и подготовкой к хранению урожая. В народе этот день также называли Сысоев погребник.
Преподобный Сисой Великий провел 60 лет в уединенной пещере египетской пустыни, где ранее подвизался Антоний Великий. За праведную жизнь он получил дар чудотворения, но всегда избегал славы.
Однажды к отшельнику пришел отец с умершим сыном. После молитвы Сисой воскресил ребенка, но строго-настрого запретил отцу рассказывать об этом чуде. Святой ценил смирение превыше всего и учил своих последователей милосердию. Когда монахи спросили его о сроке покаяния для согрешившего брата, Сисой ответил, что искреннее раскаяние принимается Господом уже через три дня.
Перед смертью преподобный беседовал с невидимыми ангелами. Удивленные ученики спросили его об этом, на что он ответил: «Не знаю, сотворил ли я начало покаяния моего». В последний момент Сисой увидел Господа и мирно отошел в вечность.
Сысоев день — особый праздник в народном календаре, посвященный почитанию святого Сисоя как хранителя урожая и плодородия. В этот день крестьяне завершали посевные работы и готовились к сбору плодов.
Особое внимание уделялось черной смородине — в этот день начинали ее заготовку. Духовная составляющая праздника включала молитвы преподобному Сисою о благополучии семьи и богатого урожая. Особое место занимало приготовление варенья из черной смородины. Хозяйки верили, что если варенье получится вкусным и сохранится до весны, то весь год семья будет жить в достатке и благополучии.
Существовали и поверья о домовом-покровителе погребов — подполянике. Согласно легендам, этот дух мог навредить людям, особенно молодым девушкам, поэтому заниматься уборкой погребов разрешалось только главе семьи.
Приметы и поверья дня
По традиции Сысоев день был богат и на народные приметы. Считалось, что ранние желтые листья на деревьях, как и огромный туманный месяц, предвещали скорое похолодание и начало ранней осени.
К дождю готовились, если месяц отливал зеленым, а в небе были желтые облака. Белый месяц обещал ясные, но прохладным дни. Если дождь все же шел 19 июля, попасть под него, считалось залогом здоровья и силы на круглый год, также из-за этого ждали начало сырой осени.
Что можно и нельзя делать 19 июля
Что считалось благоприятным
Сысоев день, 19 июля, наши предки соблюдали множество традиций, которые помогали привлечь удачу, здоровье и благополучие. В этот особенный день наши предки начинали утро с целебных обрядов.
Считалось крайне полезным пройтись босыми ногами по свежей росе. Верили, что таким образом человек впитывает в себя природную энергию и укрепляет свое здоровье на весь год. Каждое прикосновение прохладной росы к ступням воспринималось как прикосновение самой Матери-природы. При этом категорически запрещалось вытирать ноги после контакта с росой.
Сбор утренней росы превратился в целый ритуал. Женщины и девушки выходили на рассвете с чистыми полотенцами и специальными сосудами. Собрав драгоценную влагу, они умывались ею, веря в то, что роса дарует не только телесное очищение, но и наполняет организм новыми силами, улучшает внешность и продлевает молодость.
В Сысоев день особое внимание уделялось хранению урожая. Крестьяне тщательно засыпали зерно в закрома, укрывали овощи и ягоды, создавая оптимальные условия для их сохранности.
Молитвы преподобному Сисою занимали важное место в этот день. Люди обращались к святому с просьбами о плодородии полей, благополучии семьи и защите от невзгод. Считалось, что молитвы, произнесенные в этот день, обладают особой силой и обязательно будут услышаны.
Заключительным этапом дня становилась подготовка хранилищ. Чистые, сухие погреба и амбары считались залогом успешного года. Люди верили, что если хранилища подготовлены должным образом, то и весь год будет удачным, а запасы не испортятся и хватит до следующего урожая.
Чего нельзя было делать
Наши предки 19 июля соблюдали и ряд строгих запретов для защиты от всевозможных несчастий. Домашние заготовки находились под строгим запретом. Предки верили, что любые консервы, приготовленные в этот день, быстро придут в негодность и могут нанести вред здоровью.
Женский труд также ограничивался. Женщины старались не заниматься домашними делами, поскольку существовало поверье: любая работа, выполненная 19 июля, может привести к жизненным неурядицам и проблемам в семье.
Матерям категорически запрещалось выражать недовольство дочерьми, думать о них плохо, критиковать их поступки. Считалось, что любое негативное отношение может навлечь на девушек серьезные несчастья: болезни, проблемы с замужеством, потерю близких.
Женские обряды также включали запрет на длительное созерцание своего отражения в зеркале. Девушки верили, что это может привести к потере молодости и привлекательности.
Предки избегали спешки во всех делах, считая, что поговорка «поспешишь — людей насмешишь» приобретает особую силу в этот день. Решение проблем откладывалось на более благоприятное время. Существовало поверье, что активные попытки разрешить сложные ситуации могут привести к их усугублению.
Охота находилась под строгим запретом. Считалось, что в этот день лесные духи особенно активны и агрессивны. При этом рыбалка оставалась разрешенной. Водные процедуры ограничивались. Купание в природных водоемах считалось опасным из-за активности водяных духов.
Финансовые операции с деньгами были нежелательны. Давать или брать в долг считалось опасным для семейного благополучия. Лунный свет считался особенно опасным, поэтому окна старались закрывать на ночь, чтобы избежать потери жизненной энергии.
Знаменитости, родившиеся 19 июля
- Эдгар Дега (1834–1917) — французский живописец, один из виднейших представителей импрессионистского движения.
- Павла Вульф (1878–1961) — русская и советская актриса, заслуженная артистка Республики (1927), учитель и подруга Фаины Раневской.
- Владимир Маяковский (1893–1930) — русский и советский поэт, драматург. Лауреат премии Ленинского комсомола (1968 — посмертно). Один из наиболее значимых русских поэтов XX века.
- Александр Ширвиндт (1934–2024) — советский и российский актер театра, кино, театральный режиссер, педагог, телеведущий, блогер, писатель-мемуарист, народный артист РСФСР (1989).
- Вахтанг Кикабидзе (1938–2023) — советский и грузинский певец, автор песен, актер, кинорежиссер, сценарист, политический деятель.
- Наталия Бессмертнова (1941–2008) — советская балерина, педагог–репетитор. Станцевала все ведущие партии классического и современного репертуара Большого театра.
- Брайан Мэй (род. 1947) — британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Ученый-астрофизик, доктор философии. Основатель фонда в защиту животных.
- Бенедикт Камбербэтч (род. 1976) — британский актер. Наиболее известен по роли Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок» (2010–2017).
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