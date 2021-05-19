19 мая 2021
18 мая 2021

Скандальный застройщик ЯНАО незаконно завладел деньгами дольщика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка, краны. Москва, знак стоп, знак, стоп, стройка, строительная площадка, стоп строительство
Руководителя оштрафовали на полмиллиона рублей Фото:

Гендиректор строительной компании «Стройтех» Хусейн Авдишян в Салехарде (ЯНАО) незаконно взял деньги у дольщицы, не имея при этом государственной регистрации договоров участия в долевке. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Генеральным директором организации незаконно привлечены денежные средства местной жительницы для строительства многоквартирного дома. А именно без государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении застройщика прокурор возбудил административное дело за привлечение денежных средств женщины на строительство дома, который на момент получения денег не был введен в эксплуатацию. Гендиректор оштрафован на 500 тысяч рублей.

Получить комментарий в компании «Стройтех» не удалось. По указанным в сети Интернет номерам агентству не отвечают.

Недобросовестный застройщик уже попадался силовикам на обмане. В апреле гендиректор ООО «Стройтех» собрал с дольщиков около 6 млн на возведение жилого дома в Салехарде, однако разрешение на строительство ему никто не давал. Ранее URA.RU сообщало, что в округе власти хотели создать фонд помощи обманутым дольщикам, чтобы помочь решить проблему с недостроями. Однако окружное правительство приняло решение отказаться от этой идеи из-за якобы небольших масштабов проблемы. Позже с замгубернатора ЯНАО, курирующего строительство и жилищную политику, сняли ответственность за проблемы обманутых дольщиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...