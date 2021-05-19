Скандальный застройщик ЯНАО незаконно завладел деньгами дольщика

Руководителя оштрафовали на полмиллиона рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гендиректор строительной компании «Стройтех» Хусейн Авдишян в Салехарде (ЯНАО) незаконно взял деньги у дольщицы, не имея при этом государственной регистрации договоров участия в долевке. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Генеральным директором организации незаконно привлечены денежные средства местной жительницы для строительства многоквартирного дома. А именно без государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве и заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении застройщика прокурор возбудил административное дело за привлечение денежных средств женщины на строительство дома, который на момент получения денег не был введен в эксплуатацию. Гендиректор оштрафован на 500 тысяч рублей.

Получить комментарий в компании «Стройтех» не удалось. По указанным в сети Интернет номерам агентству не отвечают.

Недобросовестный застройщик уже попадался силовикам на обмане. В апреле гендиректор ООО «Стройтех» собрал с дольщиков около 6 млн на возведение жилого дома в Салехарде, однако разрешение на строительство ему никто не давал. Ранее URA.RU сообщало, что в округе власти хотели создать фонд помощи обманутым дольщикам, чтобы помочь решить проблему с недостроями. Однако окружное правительство приняло решение отказаться от этой идеи из-за якобы небольших масштабов проблемы. Позже с замгубернатора ЯНАО, курирующего строительство и жилищную политику, сняли ответственность за проблемы обманутых дольщиков.