Ройзман проигнорировал суд над собой за поддержку Навального

Евгений Ройзман не остался на второе за день заседание Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не пришел на заседание в Свердловский областной суд, где рассматривалась апелляция по его штрафу за участие в митинге Алексея Навального 23 января. В разговоре с URA.RU сам Ройзман заявил, что не присутствовал в суде из собственных убеждений.

«А смысл мне там быть? Как под копирку — одно и то же», — пояснил агентству экс-мэр. Адвокат политика Юлия Федотова, участвовавшая в заседании, сказала URA.RU, что присутствие Ройзмана там было необязательным, потому что процесс шел по административному делу.

Судья оставил в силе штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского облсуда. «Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — уточнили там. Ранее этим же днем суд оставил в силе другой штраф Ройзмана — за участие в митинге 31 января.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его как участника на общую сумму 40 тысяч рублей. Позднее полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — в том числе, об организации митингов. За организацию акций 31 января и 21 апреля политика арестовали на девять суток, однако после апелляции срок был сокращен до одних суток.