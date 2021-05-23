В подгорной части Тобольска найдена свалка использованных гильз от оружия разного калибра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подгорной части Тобольска (Тюменская область) найдена свалка использованных патронов разного калибра. Об этом один из местных жителей рассказал в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Автор публикации приложил несколько фотографий, на которых изображены сотни отстрелянных гильз.

«Под горой, в районе ДОЗа. На дачной дороге», — написал в своем посту житель Тобольска.

В комментариях к записи пользователи пользователи предположили, что гильзы были привезены в подгорную часть Тобольска со стрельбища или из тира. «Со стрельбища. Много трассеров», — считает Андрей Сердюк. «А от какого именно? Мне опознать удалось только гильзы от пистолета Макарова и «мелкашки», — поинтересовался Раиль Усманов. «Со стрельбища или из тира привезли и вывалили. Гильзы то от всякого оружия», — предположил Владимир Деми. Комментарий от городского УВД ожидается.