23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

В Тюменской области найдена свалка использованных боеприпасов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, гильзы, уборка мусора
В подгорной части Тобольска найдена свалка использованных гильз от оружия разного калибра Фото:

В подгорной части Тобольска (Тюменская область) найдена свалка использованных патронов разного калибра. Об этом один из местных жителей рассказал в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Автор публикации приложил несколько фотографий, на которых изображены сотни отстрелянных гильз.

«Под горой, в районе ДОЗа. На дачной дороге», — написал в своем посту житель Тобольска.

В комментариях к записи пользователи пользователи предположили, что гильзы были привезены в подгорную часть Тобольска со стрельбища или из тира. «Со стрельбища. Много трассеров», — считает Андрей Сердюк. «А от какого именно? Мне опознать удалось только гильзы от пистолета Макарова и «мелкашки», — поинтересовался Раиль Усманов. «Со стрельбища или из тира привезли и вывалили. Гильзы то от всякого оружия», — предположил Владимир Деми. Комментарий от городского УВД ожидается.

В подгорной части Тобольска найдена свалка отстрелянных гильз от боевого оружия

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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