В Курганской области назначили главного финансового ревизора

Наталья Кириллова возглавляет областную контрольно-счетную палату с 2016 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы поддержали кандидатуру Натальи Кирилловой на пост председателя контрольно-счетной палаты региона. Данное решение было принято 25 мая на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесена кандидатура Кирилловой Натальи Николаевны», — сообщил зампред облдумы Марат Исламов. Он добавил, что все комитеты рассмотрели этот вопрос и рекомендуют назначить ее на данную должность.

На заседании кандидатуру Кирилловой попросил поддержать депутат Юрий Ярушин. Представители думы приняли данное постановление.

Впервые данный пост Кириллова заняла в 2016 году. Тогда спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что от претендента на пост требовались принципиальность и умение оценить эффективность расходования средств.