24 мая 2021
21 мая 2021

В Курганской области назначили главного финансового ревизора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, кириллова наталья
Наталья Кириллова возглавляет областную контрольно-счетную палату с 2016 года Фото:

Депутаты Курганской областной думы поддержали кандидатуру Натальи Кирилловой на пост председателя контрольно-счетной палаты региона. Данное решение было принято 25 мая на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты Курганской области внесена кандидатура Кирилловой Натальи Николаевны», — сообщил зампред облдумы Марат Исламов. Он добавил, что все комитеты рассмотрели этот вопрос и рекомендуют назначить ее на данную должность.

На заседании кандидатуру Кирилловой попросил поддержать депутат Юрий Ярушин. Представители думы приняли данное постановление.

Впервые данный пост Кириллова заняла в 2016 году. Тогда спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что от претендента на пост требовались принципиальность и умение оценить эффективность расходования средств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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