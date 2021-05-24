Стены общежития в Шадринске постепенно разрушаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцы общежития на улице Урицкого, 56 в Шадринске (Курганская область) опасаются, что стена здания скоро рухнет. Дом находится в аварийном состоянии, но ремонт так и не начался, рассказал URA.RU шадринский правозащитник Александр Андрюков.

«Около 9 месяцев назад в доме поставили распорки из металлических труб. Тогда же приезжала межведомственная комиссия, и все, никаких движений. Сейчас трещины увеличиваются. Жильцы считают, что стена или даже часть дома могут рухнуть», — пояснил Андрюков.

На фотографиях, предоставленных правозащитником, видно, что стены в углах расходятся. Трещины идут вдоль стыков потолка и стен. Кирпичная кладка оголилась. В пресс-службу администрации Шадринска направлен запрос. В ближайшее время в мэрии пообещали прокомментировать ситуацию.

URA.RU в августе 2020 года сообщало, что здание общежития, несмотря на поставленные распорки, после капремонта продолжило рушиться. В Фонде капремонта URA.RU заявляли, что в здании проводился только ремонт сетей (в 2017 и в 2019 годах). Власти тогда уточняли, что на место выехала межведомственная комиссия для проведения дополнительного обследования дома и встречи с жильцами. По их итогам планировали принять решение. Согласно открытым данным Фонда капремонта, следующий ремонт здания запланирован на 2034 год.

Ранее URA.RU писало, что в курганском общежитии обрушилась стена. Следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения стены общежития на улице Достоевского в Кургане. Кирпичная кладка осыпалась в туалете, расположенном на первом этаже.

Трещины в общежитии в Шадринске увеличиваются Фото Александра Андрюкова

Кирпичная кладка 50-летнего здания оголяется Фото Александра Андрюкова