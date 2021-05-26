Евгения Ройзмана судили и как участника, и как организатора митинга 21 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману заменили наказание за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Вместо обязательных работ политику присудили штраф в 20 тысяч рублей. Такое решение принял Свердловский областной суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Постановление судьи Октябрьского районного суда изменить и назначить наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — огласил решение судья Илья Григорьев. На выплату штрафа у Ройзмана есть два месяца. Жалобы защитников суд не удовлетворил. В разговоре с URA.RU Ройзман подчеркнул, что недоволен решением суда и надеялся на полную отмену наказания.

Выступая в ходе заседания, Ройзман заявил, что «уже что-то отработал» в Екатеринбурге: «Я 14 лет подряд убирал берег Шарташа и выводил на эти субботники по 300 человек. Меня не надо заставлять, это мой город». Адвокаты политика Юлия Федотова и Владислав Идамжапов настаивали, что наказание Ройзману должно быть отменено.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его как участника на общую сумму 40 тысяч рублей. Как организатор акций 31 января и 21 апреля экс-мэр был арестован на девять суток, однако после апелляции срок был сокращен до одних суток.

В середине мая Октябрьский районный суд присудил Ройзману 30 часов обязательных работ за участие в митинге 21 апреля. Защита политика утверждала, что одного человека нельзя осудить одновременно и как участника, и как организатора акции.