На месте зеленых насаждений будут тротуары и велодорожки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи расширением проезжей части и ремонтом улиц в Ноябрьске (ЯНАО) вырубаются деревья. На подрядные организации, действующие с ведома городских властей, жалуются местные жители в социальных сетях

«С расширением дороги пострадали невинные деревья!» — написала местная жительница Алена Головина в группе «Типичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Северянка также опубликовала фотографии, на которых запечатлела множество вырубленных деревьев, валяющихся возле дороги.

В администрации жителям ответили, что это вынужденная мера. «Она [мера] связана с реконструкцией улицы, при которой будет расширена проезжая часть, обустроены велодорожки и тротуары», — ответила на пост женщины пресс-служба мэрии. В ведомстве также добавили, что подрядчик принимает все возможные меры, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения.

Местные жители выступили с предложением самостоятельно озеленить дворы, и попросили у властей обеспечить их растениями. Власти сказали, что приобретение деревьев и озеленение придомовой территории не в их компетенции. «Обратиться с инициативой об озеленении двора можно в УК, управляющую вашим домом», — прокомментировали в мэрии.

В администрации города агентству рассказали, что взамен вырубленных деревьев будут посажены новые. «Сейчас ведутся работы по расширению дороги и тротуаров на улице Советской, на участке от улицы 60 лет СССР до проспекта Мира. Работы по озеленению входят в контракт», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестные вырубили ели в районе городского морга. Вырубленные деревья свалили в кучу и бросили, на что обратили внимание местные жители.

Вырубленные деревья Фото: Алена Головина