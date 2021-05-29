В тюменском городе кладбище превратили в свалку

На городском кладбище Ишима появилась стихийная свалка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) городское кладбище из-за большого количества мусора стало больше походить на свалку. Об этом местные жители рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано».

«Что творится на кладбище? Или только вокруг убирают, для видимости? А как же лес, где люди покоятся?» — написал один из пользователей. К сообщению он приложил несколько подтверждающих фотографий.

В комментариях к записи ишимцы согласились с тем, что кладбище сильно захламлено. Однако предположили, что в этом виноваты сами горожане. «Наверное, где более старые захоронения, там даже машина не сможет проехать, чтобы это собрать», — считает Елена Межецкая. «Кладбище только чистят на основных подъездах. 8 лет назад были захоронения вдоль Аникинского озера. Просто людей хоронили в дебри, дороги туда нет. Мусор там тоже не вывозится», — добавила Тамара Кузнецова. «Тот, кто накидал, тот и должен убрать. Устроили свалку в месте, куда машина не подъедет. Работники должны за вами мусор носить еще?» — отметил Кирилл Скрипник.

В пресс-службе городской администрации URA.RU посоветовали обратиться за комментарием в МУП «Ритуальные услуги». Там агентству сообщили, что сотрудники предприятия следят за нормальным состоянием кладбища. «Вообще, его обслуживанием занимается другая организация, но мы тоже всеми силами принимаем в этом участие. Тут действительно виноваты сами жители: один убрал могилу своего родственника, а мусор на соседнюю скинул. Другой пришел, также убрал, видит, что уже лежит мусор, и то же самое сделал», — пояснили там агентству.