Губернатор Шумков поручил врачам новую задачу

Губернатор Вадим Шумков попросил врачей навещать ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному депздраву отправлять врачей узких специальностей на дом к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 31 мая на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

«Есть, судя по всему, еще одна проблема — нехватка или отсутствие у некоторых отдельных личностей совести. <…>. Такие факты отношения к ветеранам будут жестко пресекаться вплоть до быстрого увольнения, невзирая на чины и былые заслуги», — цитирует губернатора пресс-служба. На эту проблему Шумков обратил внимание, когда ветеран Иван Норкин сообщил ему о том, что к нему не смог приехать врач одной из узких специальностей. После встречи с ветераном губернатор поручил депздраву разобраться в ситуации с помощью для всех участников ВОВ.

Курировать оказание такой медпомощи в регионе будет областной госпиталь для ветеранов войн. Представители медучреждения обзванивают ветеранов. «Со следующей недели в районы области по заявкам от участников войны начнет выезжать бригада госпиталя в составе эндокринолога, кардиолога, терапевта, офтальмолога и невролога», — добавили в пресс-службе.

По данным на 1 мая, в регионе проживало 135 участников ВОВ. 7 мая Вадим Шумков попросил в соцсетях прощения у ветеранов.