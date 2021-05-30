30 мая 2021
28 мая 2021

Губернатор Шумков поручил врачам новую задачу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков попросил врачей навещать ветеранов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил региональному депздраву отправлять врачей узких специальностей на дом к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 31 мая на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

«Есть, судя по всему, еще одна проблема — нехватка или отсутствие у некоторых отдельных личностей совести. <…>. Такие факты отношения к ветеранам будут жестко пресекаться вплоть до быстрого увольнения, невзирая на чины и былые заслуги», — цитирует губернатора пресс-служба. На эту проблему Шумков обратил внимание, когда ветеран Иван Норкин сообщил ему о том, что к нему не смог приехать врач одной из узких специальностей. После встречи с ветераном губернатор поручил депздраву разобраться в ситуации с помощью для всех участников ВОВ.

Курировать оказание такой медпомощи в регионе будет областной госпиталь для ветеранов войн. Представители медучреждения обзванивают ветеранов. «Со следующей недели в районы области по заявкам от участников войны начнет выезжать бригада госпиталя в составе эндокринолога, кардиолога, терапевта, офтальмолога и невролога», — добавили в пресс-службе.

По данным на 1 мая, в регионе проживало 135 участников ВОВ. 7 мая Вадим Шумков попросил в соцсетях прощения у ветеранов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...